В Баку столкнулись пять автомобилей, водители подрались - ВИДЕО
Произошедшее в Баку ДТП попало на камеру видеонаблюдения.
Как сообщает Avtosfer.az, инцидент зафиксирован на дороге,ведущей в аэропорт, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Автомобиль Subaru, включив "аварийку", ехал на низкой скорости по левой полосе. В этот момент водитель Toyota сбавил скорость и, приблизившись к первому автомобилю, выразил свое возмущение.
В этот момент ехавший следом автомобиль марки Hyundai врезался в Subaru, который от сильного удара врезался в Toyota. Последнюю ударил еще один автомобиль.
Все водители и пассажиры транспортных средств, попавших в ДТП, одновременно вышли из автомобилей, подбежали к Toyota и начали избивать водителя.
Позже водители других автомобилей разняли дерущихся.
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