В связи с дождливой погодой предел скорости на бакинских автомагистралях проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт по всем полосам снижен на 20 км/час.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

"Это сделано для обеспечения безопасности движения. Мы еще раз рекомендуем участникам движения соблюдать осторожность в такую погоду. Просим водителей соблюдать предел скорости на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения", - говорится в сообщении БТА.