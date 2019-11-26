На улице Ага Нейматуллы в Наримановском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в результате ДТП пострадали три человека.

По информации минздрава, 25-летняя беременная женщина получила ушиб левой ноги, 26-летний мужчина - ушиб надбровной дуги, и 24-летний мужчина - закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Все они были доставлены в Клинический медицинский центр №1.

Состояние пострадавших расценивается как среднетяжелое.