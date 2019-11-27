В Хазарском районе Баку минувшей ночью произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Бузовна.

Легковой автомобиль сбил переходившего дорогу мужчину по имени Низам. От полученных травм он погиб на месте. 

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