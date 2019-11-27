"В связи с подготовкой Генерального плана Баку приняты 4 основных приоритета".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев в ходе обсуждения подходов по Генплану города Баку.

По его словам, одним из основных направлений является учет того, что Баку является многоцентровым: "Целью этого является снижение нагрузки, приходящейся на центр столицы. Сегодня наряду с историческим центром, есть и традиционный. Подходы подразумевают создание дополнительных центров. Сегодня в Баку есть один исторический центр. Одним из основных приоритетов является развитие города с учетом его исторического наследия".

Заместитель председателя комитета отметил, что другой подход к подготовке генерального плана Баку связан с транспортной инфраструктурой:

"Метро имеет важное значение в повседневной жизни. В результате эффективной работы на основе предложений мы распределили приоритеты относительно количества станций, последовательности их открытия".

Заместитель председателя комитета сообщил, что процесс подготовки Генерального плана Баку продолжится до конца 2020 года: "Согласованный проект будет представлен правительству для утверждения в конце следующего года".