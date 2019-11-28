С 5-го декабря на ж/д линию Баку-Сумгайыт будет выпущен новый поезд.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в интервью журналистам сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, это решение было принято в связи с большим потоком пассажиров по данному маршруту.