https://news.day.az/society/1180237.html По маршруту Баку-Сумгайыт будет запущен новый поезд
По маршруту Баку-Сумгайыт будет запущен новый поезд
С 5-го декабря на ж/д линию Баку-Сумгайыт будет выпущен новый поезд.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в интервью журналистам сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.
По его словам, это решение было принято в связи с большим потоком пассажиров по данному маршруту.
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