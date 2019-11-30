На Большом и Малом Кавказе в основном без осадков, они ожидаются местами ночью и вечером. В отдельных регионах туман. Температура воздуха днем 3-7 градусов, днем - 10-15 градусов тепла, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Лянкяран-Астаринской зоне в основном без осадков. Утром в горах туман. Температура воздуха ночью 4-6, днем - 10-14 градусов тепла, в горах ночью 2-5 градусов, днем 5-7 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне в основном без осадков, но вечером в некоторых местах ожидаются дожди. Утром местами туман. Температура воздуха ночью 3-7 градусов, днем 11-16 градусов тепла.

В равнинных районах в основном без осадков, утром местами туман. Максимальная температура ночью 2-6 градусов, днем 12-17 градусов тепла.

В Нахчыванской АР также в основном без осадков. Вечером местами ожидаются осадки, на горах - снег. Максимальная температура воздуха ночью 0-4 градусов, днем 10-15 градусов тепла.

В столице ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер умеренный, юго-западный, временами с усилением. Максимальная температура воздуха ночью 7-9, днем - 11 - 14 градусов тепла.