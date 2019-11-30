Стало известно, какие дни в Азербайджане в декабре будут нерабочими.

Как передает Day.Az, в связи с тем, что 23 декабря в Азербайджане пройдут муниципальные выборы, этот день объявлен нерабочим в соответствии со статьей 8.2 Избирательного кодекса АР.

Также нерабочим днем будет 31 декабря, так как в этот день отмечается День солидарности азербайджанцев мира.