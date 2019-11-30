https://news.day.az/society/1180833.html Названы нерабочие дни в декабре в Азербайджане
Названы нерабочие дни в декабре в Азербайджане
Стало известно, какие дни в Азербайджане в декабре будут нерабочими.
Как передает Day.Az, в связи с тем, что 23 декабря в Азербайджане пройдут муниципальные выборы, этот день объявлен нерабочим в соответствии со статьей 8.2 Избирательного кодекса АР.
Также нерабочим днем будет 31 декабря, так как в этот день отмечается День солидарности азербайджанцев мира.
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