В Баку проводится выставка-продажа по случаю Международного дня инвалидов - ФОТО
При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), 30 ноября в Парк-Бульваре началась выставка-продажа изделий ручной работы лиц с ограниченными возможностями.
Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство, выставка, посвященная третьему декабря - Международному дню инвалидов, призвана ознакомить общественность с творчеством талантливых людей с ограниченными возможностями, а также оказать поддержку в реализации их работ.
На выставке будут демонстрироваться сувениры, резьба по дереву, образцы ковроткачества, вышивания и вязания, рисунки, украшения, аксессуары и другие работы, созданные лицами с ограниченными возможностями.
Выставка продолжится до первого декабря.
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