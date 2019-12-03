Известный российский ресторатор и бизнесмен Аркадий Новиков открыл в центре Баку свое второе заведение.

Как сообщает Day.Az, на днях в центре столицы Новиков открыл Cafe Caspar Baku.

Напомним, что первый концептуальный ресторан из сети "Сыроварня" Аркадия Новикова открыл в Баку в начале прошлого лета.

Напомним, что Новиков является поклонником азербайджанской кухни и владеет рестораном азербайджанской кухни в Москве под названием "Алмаз".

Н. Гасымова