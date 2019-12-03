https://news.day.az/society/1181615.html Известный российский ресторатор открыл в Баку свое второе заведение - ВИДЕО - ФОТО
Известный российский ресторатор открыл в Баку свое второе заведение - ВИДЕО - ФОТО
Известный российский ресторатор и бизнесмен Аркадий Новиков открыл в центре Баку свое второе заведение.
Как сообщает Day.Az, на днях в центре столицы Новиков открыл Cafe Caspar Baku.
Напомним, что первый концептуальный ресторан из сети "Сыроварня" Аркадия Новикова открыл в Баку в начале прошлого лета.
Напомним, что Новиков является поклонником азербайджанской кухни и владеет рестораном азербайджанской кухни в Москве под названием "Алмаз".
Н. Гасымова
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре