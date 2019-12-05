Задачи, стоящие перед системой интеллектуальной собственности, определяются инновационной политикой страны и должны служить проводимым в стране реформам.

Об этом председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов сказал, выступая на семинаре в Баку на тему "Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности: национальный и международный опыт специализированных судов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Семинар совместно организован Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Иманов отметил, что на семинаре будут обсуждаться пути создания единой судебной практики, примеры обеспечения равного применения судами правовых норм, новшества в проведении судебной экспертизы и другие вопросы в этой сфере.

"С сентября 2018-го по 1 декабря 2019 года представители Агентства участвовали в более чем 120 судебных заседаниях, проведенных в различных судебных инстанциях по 35 делам. В рамках структурных реформ в Агентстве создан и функционирует Апелляционный совет. В Совет поступили 185 обращений, касающихся промышленной собственности, по 164 из которых решения уже приняты", - сказал председатель правления Агентства.