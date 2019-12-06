Кампания по высаживанию 650 тысяч деревьев в один день, проводимая по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с 650-летним юбилеем поэта и мыслителя Имадеддина Насими, очень важна для Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Об этом сказала руководитель азербайджанского представительства организации Мелек Чакмак, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Чакмак, представляемая ею структура приветствует эту кампанию, которая, в том числе проводится в поселке Мушфигабад Абшеронского района, и поздравила азербайджанский народ по этому случаю.

"Расширяя лесные площади, мы можем сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. В нашем видении леса - важный ресурс с точки зрения сельского хозяйства".

Чакмак поздравила азербайджанское правительство и министерство экологии и природных ресурсов в связи с инициативой, пожелала всем успехов: "Примечательно, что к этой кампании присоединился весь азербайджанский народ. Желаю, чтобы были посажены миллионы деревьев и Азербайджан стал зеленой страной".