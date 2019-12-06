Эта акция, инициированная Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими, воплотила в жизнь мечту заслуженного артиста, писателя и художника Бахрама Багирзаде.

"Недавно вышла моя книга "Мечты сбываются". К счастью, в последние годы мои мечты действительно сбываются, что происходит и сегодня. Эта акция, инициированная Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, воплотила мою детскую мечту. Ровно 40 лет назад, когда мне было всего восемь лет, мой отец майор милиции, взял меня на акцию озеленения. Это было на Баилово, по дороге в Шихово. Тогда впервые в своей жизни я посадил дерево. Тогда и родилась мечта уже взрослым посадить свое дерево. И сегодня она осуществилась. Вдвойне приятно, что эта акция приурочена к 650-летию Насими, моему земляку - мои предки были из Шамахы. Я обещал, что посажу 48 деревьев - по году моей жизни, и счастлив это осуществить", - сказал Trend Бахрам Багирзаде, который принял участие в акции в поселке Мушфигабад Гарадагского района, передает Day.Az.

Акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватила все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивание его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, принимают участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено столько деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.