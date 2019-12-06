Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Таир Миркишили и Расим Мусабеков седьмого декабря отправятся в Тбилиси для участия в VIII сессии Парламентской ассамблеи "Евронест", передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламента).

На заседании сессии и в комитетах будут обсуждаться следующие темы: "Реформы в образовательной сфере в странах ЕС и Восточного партнерства - призывы и возможности", "Парламентский контроль как средство в укреплении демократии, отчетности и эффективности государственных структур в странах Восточного партнерства", "Солидарность и сближение в энергетическом секторе - к прогрессивной базе нормативного регулирования", "Упрощение цифровизации для стимулирования и эффективности экономического роста в странах ЕС и Восточного партнерства".

Депутаты выскажутся по вышеуказанным вопросам.

Визит завершится десятого декабря.