Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаев считает акцию, инициированную Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими, важной в истории страны.

"Это историческая акция, потому что от наших предков нам осталось большое наследие, которое мы должны приумножить и передать последующему поколению. Мы - творческие люди, благодаря этой акции, можем оставить после себя не только музыку, поэзию, произведения искусства, но посадив хотя бы одно дерево, подарить этой земле частичку живой природы. Хотелось бы выразить искреннюю признательность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за эту прекрасную инициативу. Эта акция увековечила память и великое творчество Имадеддина Насими в живой природе. Пройдут годы, эти деревья вырастут, наш край станет еще краше и все с благодарностью будут вспоминать и чтить эту акцию, которая душевно прекрасна и чиста", - сказала Trend Тунзаля Агаева, которая приняла участие в акции в поселке Мушфигабад Гарадагского района, передает Day.Az.

Акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватила все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивание его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, приняли участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день было высажено столько деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.