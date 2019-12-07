https://news.day.az/society/1183117.html Стало известно, где будет похоронен Евда Абрамова
Стало известно, где будет похоронен Евда Абрамова
Депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов, скончавшийся вчера, будет похоронен в селе Красная Слобода Губинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сказала его дочь Бести Юсифова.
Она сообщила, что церемония прощания с ее отцом состоится 8 декабря с 12:00 до 13:00 в Доме культуры в Губе.
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