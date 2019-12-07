Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день, приуроченная к 650-летнему юбилею гениального поэта-мыслителя Насими, с большим воодушевлением была встречена азербайджанским народом, и граждане активно приняли участие в этой благородной кампании.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Джавид Османов, передает Day.Az.

По его словам, кампания по посадке 650 тысяч деревьев в один день - это уникальная акция, которая внесет вклад в расширение зеленых территорий страны. "Осуществление такой инициативы в Азербайджане в тот период, когда весь мир обеспокоен изменениями климата и другими серьезными экологическими проблемами, было высоко оценено международными организациями и зарубежными странами. Послы зарубежных стран в Азербайджане и представители международных организаций с большим энтузиазмом приняли участие в этой кампании. Азербайджан продемонстрировал миру прекрасный пример", - сказал Османов.

Депутат подчеркнул, что присоединение граждан к претворению в жизнь этой инициативы еще раз продемонстрировало поддержку народом политики, проводимой государством.

Напомним, что по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2019 год объявлен в Азербайджане "Годом Насими". В связи с этим в течение года было проведено много мероприятий. В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой "Посадим 650 тысяч деревьев в один день", приуроченной к 650-летнему юбилею гениального поэта Насими, 6 декабря во всех регионах республики состоялись акции по посадке деревьев.