Некоторые СМИ распространили неверную информацию о том, что станция метро "Ази Асланов" будет закрыта для входа и выхода пассажиров в связи с капитальным ремонтом..

Как передает Day.Az, в ЗАО "Бакинский метрополитен" сообщили, что данная информация не соответствует действительности. Зампредседателя правления ЗАО Хидаят Мамедов не предоставлял СМИ информацию о закрытии станции, в то же время никто не обращался с вопросами в пресс-службу метрополитена.

В заявлении Бакинского метрополитена отмечено, что недавно Хидаят Мамедов в эфире одной из телевизионных программ сказал, запланирован капитальный ремонт для предотвращения гидрогеологических воздействий на станцию "Ази Асланов" и с этой целью направлено обращение в соответствующий государственный орган. Однако в его словах не говорилось о закрытии станции, говорится в сообщении.

СМИ, не имея никаких для этого оснований, установили странную логическую связь между ремонтом и закрытием станции, не уточнили информацию и опубликовали неверную новость, чем дезинформировали общественность.

"Выражение "капитальный ремонт" вовсе не подразумевает закрытие станции", - отмечается в сообщении.