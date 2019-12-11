Государственный комитет по статистике Азербайджана обнародовал интересные данные о средней продолжительности жизни в стране за последние 5 лет.

Как сообщает Day.Az, в 2018 году средняя продолжительность жизни в нашей стране составила 75,8 года. Для сравнения, в 2014 году этот показатель составил 74,2 года, в 2015 и 2016 годах - 75,2 года. В 2017 году средняя продолжительность жизни в Азербайджане составила 75,4 года.

По статистике, среди жителей Азербайджана женщины в среднем живут дольше мужчин. У женщин средняя продолжительность жизни составляет 78,2 года, когда как у мужчин - 73,3.