https://news.day.az/society/1184565.html В Азербайджане женщины в среднем живут дольше мужчин - СТАТИСТИКА
В Азербайджане женщины в среднем живут дольше мужчин - СТАТИСТИКА
Государственный комитет по статистике Азербайджана обнародовал интересные данные о средней продолжительности жизни в стране за последние 5 лет.
Как сообщает Day.Az, в 2018 году средняя продолжительность жизни в нашей стране составила 75,8 года. Для сравнения, в 2014 году этот показатель составил 74,2 года, в 2015 и 2016 годах - 75,2 года. В 2017 году средняя продолжительность жизни в Азербайджане составила 75,4 года.
По статистике, среди жителей Азербайджана женщины в среднем живут дольше мужчин. У женщин средняя продолжительность жизни составляет 78,2 года, когда как у мужчин - 73,3.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре