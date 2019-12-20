https://news.day.az/society/1187167.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В 03:57 по местному времени в Сиязане произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.
Подземные толчки были зафиксированы в 22 км к северо-востоку от Алтыагаджской сейсмостанции.
Очаг землетрясения залегал на глубине 44 километров, толчки не ощущались.
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