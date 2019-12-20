В 03:57 по местному времени в Сиязане произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Подземные толчки были зафиксированы в 22 км к северо-востоку от Алтыагаджской сейсмостанции.

Очаг землетрясения залегал на глубине 44 километров, толчки не ощущались.