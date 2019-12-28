https://news.day.az/society/1189647.html Мотоциклист сломал ногу при ДТП в Баку
Мотоциклист сломал ногу при ДТП в Баку
Один человек пострадал в результате ДТП в Низаминском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла перед рынком, известным как "Восьмой километр".
Согласно сообщению, мотоцикл, управляемый 28-летним Кязымовым Вагифом Алигасан оглу, столкнулся с автомобилем марки Mercedes.
В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован с переломом правой ноги в горбольницу №3.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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