Один человек пострадал в результате ДТП в Низаминском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла перед рынком, известным как "Восьмой километр".

Согласно сообщению, мотоцикл, управляемый 28-летним Кязымовым Вагифом Алигасан оглу, столкнулся с автомобилем марки Mercedes.

В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован с переломом правой ноги в горбольницу №3.

Обстоятельства ДТП выясняются.