15:20

Стали известны личности пострадавших в результате ДТП в Кюрдамире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сообщается о трех пострадавших. Это жители села Джарлы Кюрдамирского района - Керимова Айгюль Алгусейн гызы (1984 г.р.), Керимов Рахман Рашид оглу (2006 г.р.) и житель села Хелсе Рагимов Искендер Габиш оглу (1938 г.р.).

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14:48

В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Агсу-Кюрдамир-Имишли на территории села Чол-Араб Кюрдамирского района.

Столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ 2106". В результате один из водителей - житель села Моллакенд Кюрдамирского района Гасанов Аслан Рустам оглы (1995 г.р.) скончался на месте. Еще 2 человека, личности, которых пока не установлены, были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

Ведется расследование.