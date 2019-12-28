В Кюрдамире столкнулись два автомобиля, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
15:20
Стали известны личности пострадавших в результате ДТП в Кюрдамире.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сообщается о трех пострадавших. Это жители села Джарлы Кюрдамирского района - Керимова Айгюль Алгусейн гызы (1984 г.р.), Керимов Рахман Рашид оглу (2006 г.р.) и житель села Хелсе Рагимов Искендер Габиш оглу (1938 г.р.).
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14:48
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Агсу-Кюрдамир-Имишли на территории села Чол-Араб Кюрдамирского района.
Столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ 2106". В результате один из водителей - житель села Моллакенд Кюрдамирского района Гасанов Аслан Рустам оглы (1995 г.р.) скончался на месте. Еще 2 человека, личности, которых пока не установлены, были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
Ведется расследование.
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