https://news.day.az/society/1191496.html В Шамкире полицейский погиб в ДТП
В Шамкире полицейский погиб в ДТП
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Сабиркенд района. Автомобиль марки Fiat Doblo, управляемый Ахмедовым Туралом Тельман оглу (1990 г.р.), перевернулся.
Водитель скончался на месте происшествия.
Отметим, Турал Ахмедов являлся старшим оперуполномоченным Зеямского отделения Отдела полиции Шамкирского района.
По факту ведется расследование.
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