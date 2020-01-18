В Баку снова пойдут дожди - прогноз на выходные

В воскресенье в Баку и на Абшеронском переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня моросящий дождь, утром в отдельных местах туман, порывистый северо-западный ветер, который во второй половине стихнет, сообщает в Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 2-5, днем 6-9, в Баку ночью 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 768 до 772 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью и днем 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами будет дождливо, в горных и предгорных районах ожидается снег, в ряде восточных районов сильный. Местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 6-10 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем от 4 мороза до 1 градуса тепла.