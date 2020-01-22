Строительство Абшеронской кольцевой ж/д близится к завершению

Строительство Абшеронской кольцевой железной дороги находится на стадии завершения.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.

Согласно информации работа находится на заключительном третьем этапе, а работы по укладке ж/д полностью завершены.

"В настоящее время продолжается строительство заборов на охранной полосе, а также работа по энергоснабжению, сигнализации, связи. Также осуществляется строительство четырех подземных автомобильных переездов. Тоннели строятся на территории поселков Кешля, Сабунчи, Забрат, Горадил", - сказали в ЗАО.

Ожидается, что строительство будет завершено к концу февраля - началу марта. В маршрут Абшеронской кольцевой ж/д войдут, в том числе, Бакинская пассажирская станция, остановка Кешля, остановка Кёроглу, остановка Бакиханово, станция Сабунчи, остановка Забрат 1, станция Забрат 2, остановка Мамедли, остановка Новханы и станция Сумгайыт.

Напомним, что на коллегиальном заседании по итогам 2019 года председатель ЗАО Джавид Гурбанов сообщил, что из 17 станций и остановок Абшеронской кольцевой ж/д 15 уже готовы. Для обеспечения безопасности движения на одноуровневом пересечении спроектировано 15 автомобильных тоннелей. Из них восемь уже введены в эксплуатацию, в остальных семи - продолжаются строительно-монтажные работы.