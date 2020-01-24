https://news.day.az/society/1196678.html Назван самый холодный месяц в Азербайджане за последние десятилетия

Назван самый холодный месяц в Азербайджане за последние десятилетия

Общество, 24 января 2020 10:42 494

Согласно климатическим наблюдениям на протяжении длительного периода, самым холодным месяцем года считался январь. Однако анализ последних десятилетий показывает, что на большинстве территорий Азербайджана наиболее холодным бывает февраль.

Об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, морозных дней в целом стало меньше.

Что касается января, то если в 1961-1990 годах среднее число морозных дней в этом месяце составляло шесть, то в 1991-2018 годах их было четыре.

Тагиева отметила, что за 21 день текущего месяца в Баку не было зафиксировано морозной погоды, среднемесячная температура была выше нормы на 1,8 градуса, а 7 января - на 4,3 градуса: "В прошлом году температура воздуха всего один раз падала ниже нуля градусов, и 20 января были зафиксированы 2 градуса мороза. 24 января, в результате вхождения на территорию страны холодных воздушных масс, жители столицы, по нашим предварительным прогнозам, смогут увидеть первый снег этой зимой. Так, 24 января подует сильный северо-западный ветер, в Баку и на Абшеронском полуострове в ночь на 25 января ожидаются осадки, временами интенсивные. Вечером 24 января и в ночь на 25-е местами возможен мокрый снег".

Директор Национального департамента гидрометеорологии сказала, что 24 января температура воздуха снизится на 4-6 градусов в сравнении с предыдущими днями и будет составлять от 0 до 3 градусов тепла. 25 января временами пройдут осадки, местами мокрый снег. В горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами сильный. 24 января скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/сек, с усилением до 25-30 м/сек. На дорогах в горных и предгорных районах возможен гололед.

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