https://news.day.az/society/1196796.html Случаев заражения коронавирусом в Азербайджане не выявлено - ВОЗ

Случаев заражения коронавирусом в Азербайджане не выявлено - ВОЗ

Общество, 24 января 2020 14:56 532

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила меры, предпринимаемые Азербайджаном, для предотвращения распространения коронавирусов в стране.

Глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи сообщила Trend, что Азербайджан укрепляет систему мониторинга инфекционных заболеваний на территории республики, передает Day.Az.

Данные действия, по ее словам, также подразумевают укрепление лабораторных и диагностических возможностей: "На днях подтвердилось соответствие двух лабораторий противочумной станции требованиям сертификации ВОЗ. Любая система здравоохранения нуждается в постоянном улучшении, и Азербайджан работает над этим".

Х.Харманджи отметила, что случаев заболевания данным вирусом в Азербайджане не выявлено.

По ее словам, основываясь на информации ВОЗ, на данный момент случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Китае, Японии, Сингапуре, Таиланде, Тайване и Республике Корея. Было также сообщено о наличии вируса в штате Вашингтон, США.

Х.Харманджи добавила, что источник вируса неизвестен. Первичные исследования показывают, что велика вероятность передачи и распространения вируса от животных к человеку.

Представитель ВОЗ отметила, что болезнь может передаваться и от человека к человеку, через контакт с больными животными и путем употребления испорченной пищи: "Следует отметить, что в мясных или рыбных продуктах в период термообработки (приготовления) вирусы умирают. Потребление сырых или недоваренных продуктов, а также молочных продуктов увеличивает риск вирусного заболевания. Согласно последним данным, вирус, помимо серьезных осложнений, может вызывать легкие симптомы гриппа. Заболевание, которое на первый взгляд кажется легким, может ухудшить или повысить восприимчивость к другим заболеваниям у людей с хроническими болезнями. В связи с тем, что вирус был обнаружен недавно, многие из его симптомов до сих пор неизвестны".

Х.Харманджи сказала, что из-за неясности основной причины заболевания, ВОЗ советует людям соблюдать некоторые меры предосторожности. Среди них: мыть руки с мылом, при кашле и чихании прикрывать рот одноразовой салфеткой или руками, не находиться в близком контакте с людьми с симптомами гриппа и простуды, при обнаружении у себя лихорадки, одышки или кашля сразу обращаться к врачу, соблюдать правильный режим приготовления пищи, особенно мясной.

Представитель организации также подчеркнула, что ВОЗ в данный период советует в связи с распространением коронавирусов свести к минимуму международные поездки.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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