Завершилась эвакуация граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции

Завершился процесс эвакуации граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, все три автобуса, перевозящие азербайджанских студентов и других граждан страны из Турции, доехали до Нахчывана, передает Day.Az.

После этого наши граждане прилетят в Баку специальным рейсом, отправленным в Нахчыван по поручению Президента Азербайджана.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени (21:55 по Баку) 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате землетрясения погибли 35 человек, 1607 пострадали.