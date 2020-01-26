https://news.day.az/society/1197251.html Завершилась эвакуация граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции
Завершилась эвакуация граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции
Завершился процесс эвакуации граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, все три автобуса, перевозящие азербайджанских студентов и других граждан страны из Турции, доехали до Нахчывана, передает Day.Az.
После этого наши граждане прилетят в Баку специальным рейсом, отправленным в Нахчыван по поручению Президента Азербайджана.
Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени (21:55 по Баку) 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате землетрясения погибли 35 человек, 1607 пострадали.
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