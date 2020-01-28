Ровнаг Абдуллаев переизбран на пост президента АФФА, передает Day.Az.

На сегодняшней конференции АФФА её нынешний глава Ровнаг Абдуллаев путем голосования был переизбран президентом структуры на следующие четыре года.

Напомним, что Абдуллаев возглавляет АФФА с 2008 года.

Выборы президента АФФА проводятся раз в четыре года.