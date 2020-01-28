https://news.day.az/society/1197700.html Ровнаг Абдуллаев переизбран на пост президента АФФА

Ровнаг Абдуллаев переизбран на пост президента АФФА

Общество, 28 января 2020 10:48 403

Ровнаг Абдуллаев переизбран на пост президента АФФА, передает Day.Az.

На сегодняшней конференции АФФА её нынешний глава Ровнаг Абдуллаев путем голосования был переизбран президентом структуры на следующие четыре года.

Напомним, что Абдуллаев возглавляет АФФА с 2008 года.

Выборы президента АФФА проводятся раз в четыре года.

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