МВД предупредило пользователей соцсетей - ФОТО

МВД Азербайджана предупредило пользователей соцсетей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в последние дни в соцсетях, в особенности в Instagram увеличилось число страниц, владельцы которых якобы оказывают интернет-услуги гражданам за определенную плату.

"Админы таких страниц обещают пользователям взлом паролей, отслеживание личных сообщений и другие услуги. Есть те, которые обманывают людей под предлогом виртуального гадания.

В МВД поступает много жалоб от пострадавших в результате такого мошенничества. Поэтому следует быть осторожнее, не осуществлять никаких выплат таким людям, не разглашать личные данные", - говорится в информации.