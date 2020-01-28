https://news.day.az/society/1197718.html МВД предупредило пользователей соцсетей - ФОТО
МВД предупредило пользователей соцсетей - ФОТО
МВД Азербайджана предупредило пользователей соцсетей.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в последние дни в соцсетях, в особенности в Instagram увеличилось число страниц, владельцы которых якобы оказывают интернет-услуги гражданам за определенную плату.
"Админы таких страниц обещают пользователям взлом паролей, отслеживание личных сообщений и другие услуги. Есть те, которые обманывают людей под предлогом виртуального гадания.
В МВД поступает много жалоб от пострадавших в результате такого мошенничества. Поэтому следует быть осторожнее, не осуществлять никаких выплат таким людям, не разглашать личные данные", - говорится в информации.
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