Россия объявила стипендиальную программу Study in Russia на 2020-2021 учебный год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования Азербайджана, прием документов для участия в программе осуществляется в порядке, указанном на сайте edu.rs.gov.ru.

Возрастные ограничения для кандидатов, желающих принять участие в стипендиальной программе, отсутствуют.