https://news.day.az/society/1197821.html В Азербайджане начался прием документов для обучения в вузах России
В Азербайджане начался прием документов для обучения в вузах России
Россия объявила стипендиальную программу Study in Russia на 2020-2021 учебный год.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования Азербайджана, прием документов для участия в программе осуществляется в порядке, указанном на сайте edu.rs.gov.ru.
Возрастные ограничения для кандидатов, желающих принять участие в стипендиальной программе, отсутствуют.
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