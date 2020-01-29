В течение первых трех месяцев этого года в Баку будет доставлено 100 электромобилей такси. Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.

Сообщается, что ввозимые автомобили не гибридные.

"Новые автомобили не гибридные, а полные электромобили. В настоящее время в страну завезен один автомобиль данного образца. Наряду с электромобильными такси, старые автомобили - то есть такси марки TX-4, будут продолжать свою деятельность", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, электромобили такси марки TX-5 отличаются от старых такси марки TX-4. Чтобы полностью обеспечить комфорт пассажиров в новых такси марки TX-5, их просторный салон рассчитан на шесть человек. Эти такси оснащены системой Android, шрифтом Брайля, таксометрами, POS-терминалами, а также сенсорными системами.