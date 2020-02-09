В Баку сгорел автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе столицы.

Автомобиль марки BMW внезапно загорелся. На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате проведенных мероприятий пожар был потушен.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, из-за инцидента на этой улице наблюдается плотность движения.