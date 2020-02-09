https://news.day.az/society/1201473.html В Баку сгорел автомобиль - ФОТО
В Баку сгорел автомобиль - ФОТО
В Баку сгорел автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе столицы.
Автомобиль марки BMW внезапно загорелся. На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.
В результате проведенных мероприятий пожар был потушен.
Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, из-за инцидента на этой улице наблюдается плотность движения.
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