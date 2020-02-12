Не сумевшие вернуться в Азербайджан из-за непогоды 69 граждан страны временно размещены в святынях и мечетях Астаринского района провинции Гилан на севере Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Управления по вопросам благотворительности района Джамшид Махдави.

По его словам, граждане Азербайджана ночевали в специально отведенных для них местах.

Отметим, что за прошлые три дня обильный снегопад обрушился на большую часть иранской провинции Гилан. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила один метр. В результате сильного снегопада и схода лавин в Иране погибло восемь, а пострадали 85 человек.