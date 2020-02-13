В Азербайджане планируется создать клинику пищевой безопасности. При клинике будут функционировать Центр биобезопасности и защиты от болезней и Центр токсикологической и химической безопасности.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Центр биобезопасности и защиты от болезней будет регулярно контролировать статус биобезопасности страны, исследовать, оценивать источники биологической опасности, возникающие за пределами или внутри страны, разрабатывать превентивные меры, осуществлять соответствующую координацию в кризисной ситуации, проводить научно-практические исследования для защиты от биологических агентов, могущих стать угрозой биобезопасности страны, определять геномные карты и применять соответствующие биотехнологических методы для принятия упреждающих мер.

"Центр сформирует три лаборатории, где будет проводиться просвещение населения для защиты от различных заболеваний", - сказал Тахмазли.