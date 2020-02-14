https://news.day.az/society/1203201.html Васиф Талыбов утвердил Госпрограмму по развитию спорта в Нахчыванской АР
Васиф Талыбов утвердил Госпрограмму по развитию спорта в Нахчыванской АР
Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов подписал распоряжение "Об утверждении Государственной программы по развитию спорта в Нахчыванской автономной республики на 2020-2025 годы".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно распоряжению, министерству спорта и молодежи Нахчыванской АР поручено скоординировать и раз в год информировать председателя Верховного меджлиса Нахчыванской автономной республики о реализации мер, предусмотренных в Государственной программе, упомянутой в части первой настоящего распоряжения.
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