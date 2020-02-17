"Прием в 1 класс на 2020-2021 учебный год будет проводиться на электронной основе. Регистрация в системе начнется с марта".

Об этом АПА сказал заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования, передает Day.Az.

Он отметил, что в этом году прием в 1 класс на электронной основе впервые охватит всю страну.

Напомним, начиная с текущего года, прием в подготовительные группы и в I классы государственных общеобразовательных учреждений для граждан Азербайджана будет проводиться на основании обязательного наличия удостоверения личности, для иностранных граждан - заграничного паспорта, для лиц без гражданства - миграционного листа.

Обмен информацией в государственных информационных системах проводится на основании индивидуального идентификационного номера (FİN) удостоверений личности.