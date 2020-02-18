В Шамахе произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение зафиксировано в 17-21 в 34 километрах к юго-западу от станции Гобустан.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров, подземные толчки не ощущались