https://news.day.az/society/1204266.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Шамахе произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение зафиксировано в 17-21 в 34 километрах к юго-западу от станции Гобустан.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров, подземные толчки не ощущались
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