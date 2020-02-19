Для Нахчыванского международного аэропорта построена новая взлетно-посадочная полоса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ВПП позволит воздушной гавани осуществлять беспрерывную деятельность, а самое главное позволит принимать крупногабаритные самолеты.

Сегодня в рамках тестовых испытаний первый борт приземлился на новую полосу.