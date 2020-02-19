https://news.day.az/society/1204613.html На новую взлетно-посадочную полосу в Нахчыване приземлился первый борт
На новую взлетно-посадочную полосу в Нахчыване приземлился первый борт
Для Нахчыванского международного аэропорта построена новая взлетно-посадочная полоса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ВПП позволит воздушной гавани осуществлять беспрерывную деятельность, а самое главное позволит принимать крупногабаритные самолеты.
Сегодня в рамках тестовых испытаний первый борт приземлился на новую полосу.
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