Министерство экономики прокомментировало информацию о подорожании медицинских масок.

Как сообщили на запрос АПА в Министерстве экономики, в последнее время в мире повысился спрос на медицинские маски. Медицинские маски импортируют в Азербайджан из зарубежных стран, передает Day.Az.

Повышение цен в этих странах повлияло и на розничные цены на маски в Азербайджане: "Несмотря на это, Государственная служба по контролю над потребительским рынком при Министерстве экономики проводит соответствующее расследование в связи с изменениями цен на потребительском рынке и в случае выявления искусственного завышения цен будут приняты меры в соответствии с законодательством".