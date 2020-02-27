Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Азербайджана обнародовало информацию о кадрах, распространенных в социальных сетях об Астаринской центральной больнице.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, устраняются недостатки, запечатленные в видеоматериалах, распространенных в социальных сетях относительно Астаринской центральной больницы.

Как видно из кадров, съемки были сделаны во время смены комплектов постельного белья в палатах.

Сообщается, что 26 февраля руководство TƏBİB ознакомилось с условиями в Астаринской районной центральной больнице и уволило главврача больницы Аловсата Алиева за недостатки, допущенные в процессе работы.

