Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 28 февраля объявил общее собеседование по видам А и В государственной службы согласно 4-7 классификации административных должностей в восьми государственных органах. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центр, передает Day.Az.

Из вынесенных на собеседование административных должностей 10 относятся к виду А госслужбы (административный руководитель), 18 - к виду В (административный исполнитель).

По четвертой классификации административных должностей вынесены - должность заведующего сектором Учебного центра и заведующего сектором Информационных технологий отделения Международного сотрудничества и информационных технологий Счетной палаты, по пятой классификации - должность директора Государственных центров аграрного развития минсельхоза. В целом на собеседование вынесены 28 должностей, из них 11 должностей в минсельхозе, 6 - в Агентстве пищевой безопасности, 4 - в Счетной палате, по две должности в министерстве по финансам и Бакинском административном суде, по одной должности в Управлении национального архива, в Бинагадинском и Ясамальском районных судах Баку.

Процесс осуществляется в электронном порядке. Лица, желающие пройти регистрацию, должны с 28 февраля по 30 марта 2020 года сделать это на портале Центра, заполнив Форму обращения.