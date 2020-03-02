В Гёйгеле произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории поселка Гызыл Гая.

В результате столкновения автомобилей ГАЗ-3110 и ВАЗ-2104 скончался Гусейнов Эльшан Аббас оглу (1975 г.р.), три человека - Мамедова Эльнара Сардар гызы (1980 г.р.), Шукюров Эльнур Тофиг оглу (1981 г.р.) и Султанова Нармин Этибар гызы (1981 г.р.) получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы, ведется расследование.