https://news.day.az/society/1208018.html Тяжелое ДТП в Гёйгеле, есть погибший и пострадавшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Гёйгеле, есть погибший и пострадавшие - ФОТО
В Гёйгеле произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории поселка Гызыл Гая.
В результате столкновения автомобилей ГАЗ-3110 и ВАЗ-2104 скончался Гусейнов Эльшан Аббас оглу (1975 г.р.), три человека - Мамедова Эльнара Сардар гызы (1980 г.р.), Шукюров Эльнур Тофиг оглу (1981 г.р.) и Султанова Нармин Этибар гызы (1981 г.р.) получили травмы.
Пострадавшие госпитализированы, ведется расследование.
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