Электронная регистрация в первый класс приостановлена

С 19 марта с 16:00 электронная регистрация в первый класс будет временно приостановлена.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, система электронной регистрации будет вновь активирована с 12:00 29 марта.

Отметим, в 2020-2021 учебном году прием учащихся в I классы всех общеобразовательных учреждений страны осуществляется в электронном порядке посредством системы www.mektebeqebul.edu.az. Процесс электронной регистрации в первый класс стартовал 10 марта.