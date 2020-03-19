https://news.day.az/society/1214083.html Электронная регистрация в первый класс приостановлена
Электронная регистрация в первый класс приостановлена
С 19 марта с 16:00 электронная регистрация в первый класс будет временно приостановлена.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, система электронной регистрации будет вновь активирована с 12:00 29 марта.
Отметим, в 2020-2021 учебном году прием учащихся в I классы всех общеобразовательных учреждений страны осуществляется в электронном порядке посредством системы www.mektebeqebul.edu.az. Процесс электронной регистрации в первый класс стартовал 10 марта.
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