Улицы Баку будут мыть два раза в день

С целью предотвращения угрозы заражения коронавирусом (COVID-19) в Баку ежедневно с 06:00 до 08:00, вечером с 21:00 до 23:00 улицы города будут мыть посредством специальной коммунальной техники.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Исполнительной Власти города Баку.

Кроме того, в течение дня будут проводиться дезинфицирующие мероприятия во дворах жилых зданий, входных блоках, лифтовых кабинах, лестничных маршах, контейнерных площадках и местах, которые жители используют чаще всего.