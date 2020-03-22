https://news.day.az/society/1214981.html Служба госбезопасности Азербайджана перечислила 800 тыс. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Служба госбезопасности Азербайджана перечислила 800 тыс. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана перечислила 800 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Перевод этих средств осуществлялся по добровольному желанию сотрудников Службы государственной безопасности за счет их ежемесячного денежного обеспечения.
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