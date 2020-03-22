Служба госбезопасности Азербайджана перечислила 800 тыс. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана перечислила 800 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перевод этих средств осуществлялся по добровольному желанию сотрудников Службы государственной безопасности за счет их ежемесячного денежного обеспечения.