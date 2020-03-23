https://news.day.az/society/1215423.html В Азербайджан привезут дополнительную партию тестов на коронавирус
В Азербайджан привезут дополнительную партию тестов на коронавирус
В Азербайджан привезут дополнительную партию тестов на коронавирус.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил замминистра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов в ходе брифинга оперативного штаба при Кабинете министров, посвященного введению в стране особого карантинного режима.
По его словам, в Азербайджане и сейчас достаточно достаточно таких тестов.
"Они были доставлены в страну по линии Всемирной организации здравоохранения, а также из Турции. Мы предпочитаем проводить анализы по методу ПЦР, которые отличаются более высокой точностью", - добавил Гасымов.
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