В Азербайджан привезут дополнительную партию тестов на коронавирус.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил замминистра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов в ходе брифинга оперативного штаба при Кабинете министров, посвященного введению в стране особого карантинного режима.

По его словам, в Азербайджане и сейчас достаточно достаточно таких тестов.

"Они были доставлены в страну по линии Всемирной организации здравоохранения, а также из Турции. Мы предпочитаем проводить анализы по методу ПЦР, которые отличаются более высокой точностью", - добавил Гасымов.