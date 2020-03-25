https://news.day.az/society/1215946.html Азербайджанская национальная библиотека перешла на онлайн-режим работы
Азербайджанская национальная библиотека перешла на онлайн-режим работы
В рамках мер по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) Азербайджанская национальная библиотека временно приостановила оказание услуг читателям. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство культуры Азербайджана, передает Day.Az.
Читатели могут воспользоваться услугами библиотеки в онлайн-форме.
Для читателей активны следующие онлайн-услуги: библиографический опрос; заказ документов и электронная доставка; виртуальная выставка; методическое обслуживание (для библиотек).
Также посредством виртуальной библиотеки читатели могут воспользоваться тысячами электронных ресурсов.
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