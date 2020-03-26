Бахрам Багирзаде: Карантинные меры сейчас очень важны! Каждый из нас просто обязан их соблюдать!

Я сам сижу дома уже седьмой день и выхожу только за продуктами в магазин под нашим домом.

Об этом сказал Day.Az заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде.

Он отметил, что объявленный в стране карантин - не праздничные каникулы, а вынужденные меры, предпринятые с целью предотвращения широкого распространения коронавируса.

"К сожалению, некоторые родители не очень серьезно относятся к причине закрытия школ и часто отправляются со своими детьми на прогулки и в гости. Тем самым они подвергают опасности как себя, так и своих детей. Это социальная изоляция, которую необходимо соблюдать. Каждый должен осознавать, что карантинный режим имеет чрезвычайно важное значение для него самого и окружающих людей с точки зрения охраны здоровья", - сказал он.

Бахрам Багирзаде добавил, что, в первую очередь, нужно быть законопослушным и следовать предпринятым государством мерам по борьбе с распространением вируса.

"Сейчас нужно просто миновать этот момент. А время, проведенное дома, можно использовать с пользой для себя и близких. У многих появилось время читать книги. Читайте, изучайте иностранные языки, развивайтесь, проводите время со своими детьми, занимайтесь их воспитанием и обучением. Главное - берегите своих детей", - заключил наш собеседник.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан также требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.