Оставайтесь дома, чтобы встречать утро с родными!

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов подготовили видеоролик о проводимой в нашей стране кампании "оставайся дома" в рамках поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в видеоролике делается призыв к гражданам сохранять свое и своих близких здоровье.