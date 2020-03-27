https://news.day.az/society/1216437.html Оставайтесь дома, чтобы встречать утро с родными! - ВИДЕО
Оставайтесь дома, чтобы встречать утро с родными! - ВИДЕО
Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов подготовили видеоролик о проводимой в нашей стране кампании "оставайся дома" в рамках поддержки борьбы с коронавирусом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в видеоролике делается призыв к гражданам сохранять свое и своих близких здоровье.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре